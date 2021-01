PÄEVAKÄPP ⟩ Turvakodu öökullkass Öökull otsib päriskodu

Ah, et miks selline nimi? armas Öökull armastab kõrgel aknaraamil istuda nagu tõeline Öökull! Ja ta teeb seda nii märkamatult, et vahel ei saa arugi, et üks terane silmapaar sind tegemistes saadab!

Öökull on ka väga sõbralik teiste kassidega. Lausa nii sõbralik, et ükspäev leidsid turvakodu vabatahtlikud Öökulli aknalt koos sõber Piiksuga. Kui nad küsisid, et mis seal toimub, siis sosistati neile kõrvalpesast: «Tsssss, lumekakud peavad vahti!»

Turvakodu vahva Öökull ootab endale nüüd päriskodu, kus oleks mõni vahva nurrik ees, kellele ka öökullide elukombeid õpetada. Garanteerime, et Öökullil nurrumootor töötab ning »uhhuu» asemel ütleb ta ikkagi «mjäu». Iseloomult on Öökull veel tagasihoidlik, kuid me teame neid öökulle ju küll. Kui nemad millelegi oma varbad ümber ajavad, siis enam saaki lahti ei lasta… Tehku siis Öökull seda sama sinu südamega!