Teedele lumesulatuseks visatav sool teeb neljajalgsete käpad katki

Lemmikloomaomanikud on täheldanud, et tänavu on nende hoolealuste käpad katkisemad kui varasematel aastatel.

«Sel aastal on asi kuidagi eriti hull, vanemal koeral on käpp juba nii valus, et ta lonkab. Pärast igat jalutuskäiku loputan käppi ja vahatan,» kirjeldab kahe prantsuse buldogi omanik Lauri.

Käpavaha ja papud, milleks neid vaja on?

Kas teadsid, et soola kasutatakse jää sulatamiseks? Jää + sool moodustavad keemilise reaktsiooni. Need pealtnäha kaks ilmsüütut komponenti võivad tekitada väga tugevaid nahakahjustusi. Koerad ei hoia linnas jalutades käppi «nalja pärast» üleval – neil on päriselt väga valus! Varu talviseks ajaks enda koerale papud kui elad piirkonnas, kus talvel kasutatakse jäätõrjeks soola.

Käpavaha ei ole soolaga võideldes just kõige tõhusam abivahend. See aitab, kuid kaitse on võrreldes koertele mõeldud jalanõudega lühiajaline. Küll aga on käpavaha siiski väga oluline talvine hooldusvahend, kuna külmaga kipub padjandinahk kõvaks minema. Lisaks võivad käpapadjanditele tekkida ääretult valusad lõhed. Selle ennetamiseks ongi igapäevane niisutamine väga oluline.

Petcity.ee