Pöördumatu haigusega Elsa viimane eluaasta: kes pakuks armastust ja lähedust?

Jah, me teame, et Elsa diagnoos on pöördumatu. Ta ei saa kunagi terveks, kuid on teada, et talle on antud veel mõned elukuud... Võib-olla isegi eluaastad, kui ta saab sooja ja kodusesse keskkonda, kus ei ole stressi.

Hetkel on ta turvakodus, istub köögiaknal ja ootab... Ootab ja loodab, et iga mööduv jalapaar astub turvakodusse sisse, et talle viimane võimalus kinkida. Seni ei ole Elsa veel oma inimest leidnud ning ta kurvastab turvakodus. Mõnel päeval on tal parem, teisel päeval kehvem, kuid ta võitleb vapralt. Palju ohtlikum on tema haiguse jaoks tema südames olev suur auk. Auk, mis ootab täitmist armastusega.

Me teame, et on vähe neid, kes sooviksid kassi, kelle elupäevad on loetud. Kellega koosveedetud aega saab lugeda kuudes, mitte aastates. Kuid me loodame kogu südamest, et selline hea inimene on olemas. Sind vajatakse väga! Sind, kes sa Elsale viimase võimaluse kingiksid.

Elsa on nii-nii hea kass ja ta väärib seda, et saaks veel oma elu lõpus nautida armastust ja lähedust. Tema elu ei tohi lõppeda turvakodus... Ei, mitte niimoodi.

Kui sina oled valmis Elsale oma koduukse ja südame avama, et tema elu lõpp kaunimast kaunimaks teha, siis palun võta turvakoduga ühendust! Sobivad ka hoiukodu pakkumised!