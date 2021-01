PILT ⟩ Tallinna bussijaamas paugutanud rootslase koer ootab varjupaigas peremeest

Varjupaiga esindaja Margot ütles Lemmikule, et koer on väga sõbralik. Tal oli kiip olemas, aga varjupaiga esindaja sõnul ei ole koera omanikuks märgitud see mees, kelle politsei kinni pidas, vaid keegi vene kodanik.

Varjupaiga töötajad on üritanud koera omanikuks märgitud kodanikku korduvalt kätte saada, et ta saaks koerale järgi tulla, kuid tema telefon on olnud välja lülitatud. «Seni oleme teadmatuses. Kaks nädalat on see aeg, mil omanik võib välja ilmuda.»