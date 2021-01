PÄEVAKÄPP ⟩ Hell ja krapsakas kassipoiss Miko otsib sõpra kogu eluks

Väike Miko on üks hell ja krapsakas kassipoiss. Ühteaegu maailma avastav, ent samas juba piisavalt teadlik, et ühe silmapilguga sind enda võrku püüda. No katsu sa vastu puigelda, kui väike karvapall sinu paitusi nurub! Väike Miko sooviks ka päris oma inimese ära võluda. Sellise, kellega saaks nooruspõlves pallikesi taga ajada, keskeas külmkapiust kulutada ja vanaduspõlves koos diivanil tukkuda. Ikka sellist sõpra, kes oleks kogu eluks!