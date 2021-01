GALERII ⟩ Farmiloomad käisid Tallinna muuseumis näitust inspekteerimas

Näituse «Linnaloom. Lehm, lutikas ja lohe Tallinna ajaloos» avati Kiek in de Köki kindlustustemuuseumis ja selle eesmärk on näidata, kui olulised on loomad meie linnaelus läbi ajaloo olnud.

Näitus viib külastaja keskaegsele linnatänavale, kus näeb koduloomade elukäiku seasulust peolauani, torni keldrikorrusel avaneb aga metsikute ja taltsutamata loomade maailm.

«Kuna koroonatingimustes tavalist avamist teha ei saa, tuli mõte kutsudagi loomad kohale – nemad on esimesed külastajad, kriitikud ja retsensendid,» ütles Lemmikule näituse projektijuht Johanna Rannula, et esimesteks külastajateks sobivad farmmiloomad ideaalselt.

Tegu on kaasava näituseruumiga, mille on loonud Nukufilmi meeskond, kelle käte all on valminud ka mitmed loomamulaažid. Näituse ettevalmistamsiega on Rannula tegelenud juba aasta aega.

Farmiloomad toodi kohale Pärnumaalt Ranna rantšost ja nad on juba omamoodi staarid, jõudes osaleda ka «Apteeker Melchior»-i filmivõteetel. Seega pidasid loomakesed pika autosõidu kenasti vastu ja on tähelepanuga harjunud. «Perenaine ütles, et nad lausa võstlevad, et kes saab tulla,» lisas Rannala muiates.

Näitus jääb külastajatele avatuks kaheks aastaks.