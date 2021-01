Mida teeb ja kus uneleb emakaru talvel?

Vastsündinud pojad on väga pisikesed, kaaludes kõigest paarsada grammi. Kuna täiskasvanud emakarud poegivad üldjuhul üle aasta, siis ligi pooled neist veedavad talve teise poole nisade külge klammerdunud väikeste karupoegadega. Eelneval talvel poeginud emakarude külje all magavad aga aastased karujõmpsikad.

Võrreldes teiste karudega püsivad talvel sündinud poegadega emakarud talipesas või selle lähedal pikemalt. See aga ei tähenda, et nad ka pikemalt ja sügavavalt magavad, pigem vastupidi. Poegade eest hoolitsemise tõttu on emakaru taliuinak märksa katkendlikum ja pinnapealsem. See, millal emakaru kevadel koos oma talvel sündinud järglastega pesast lahkub, sõltub eeskätt karujõnglaste seisundist.