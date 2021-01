Mida emakaru talvel teeb ja kus uneleb?

Võrreldes teiste karudega, püsivad talvel sündinud poegadega emakaud talipesas või selle lähedal pikemalt. See aga ei tähenda, et nad pikemalt ja sügavavalt magavad, vaid pigem vastupidi. Poegade eest hoolitsemisega kaasneva tõttu on emakaru taliuinak märksa katkendlikum ja pigem pinnapealsem. See, millal emakarud kevadel koos oma talvel sündinud järglastega talipesast lahkub, sõltub eeskätt karujõnglaste konditsioonist.