PILDID ⟩ Vaata, milliseid ilusaid hetki pakkus Tallinna loomaaia asukatele möödunud nädal

Veelinnud hoiduvad tiigi lahvandusele. Isased jääkosklad on juba uhke pulmarüü selga tõmmanud ja viskavad emastele silma. Habekotkad kullimäel paarituvad ja käivad ühtetihti pesal asjatamas.

Sealsamas kõrval sopsutab inglitiivaga puhasvalge muskuspart Piilu sulgi puhastada. Inglitiib – viimasest liigesest kehast eemale väändunud tiiva ots – on metaboolne haigus, mis on seotud kõrge kalorsusega toidu, näiteks teravilja söötmisega veelinnule. Pardi toit on selgrootud vee-elukad, putukad ja taimed. Muskuspart Piilu jõudis laste loomaaeda täiskasvanuna, juba välja arenenud inglitiivaga. Siin ta lendama ei pea ja saab paterdades hakkama.