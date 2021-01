PÄEVAKÄPP ⟩ Kodukassi diplomiga Sören ootab turvakodus uut võimalust

Kassikese elutee algas Viimsi koloonias, kust ta viis aastat tagasi turvakodu hoole alla viidi. Sören leidis oma inimese, kuid sel aastal tekkisid omanikul tervisehäired, mille tõttu ei saanud ta enam lemmiku eest hoolitseda. Nüüd ootab kassipoiss turvakodus uut võimalust.

Sören on mänguhimuline, uudishimulik ja seltsiv, kuuludes «sõbraliku naabrikassi» alaliiki. Populaarne teiste nurrikute hulgas, Kassbookis ( = kasside Facebook) saab sõprade poolt pidevalt «meeldimisi».

Üks nurriku Kassbooki-sõpradest iseloomustab teda nõnda: «Sören on hea semu, kellega läheksin iga kell koos hiirejahile. Temaga on kerge läbi saada ja alati on millestki nurruda. Igatahes meie seltskonnas on ta oma poiss.»

Aeg-ajalt käivad Sörenil peal ka omaette uitamise hood. Nendel hetkedel sarnaneb ta Oskar Lutsu romaanist «Kevade» tuntud Arno Talile. Nendel hetkedel tahab nurrik vaikselt mõtiskleda või aknalaual lesides langevaid sügislehti vaadelda.

Samuti on Sören elusituatsiooni muutuse tõttu uute inimeste suhtes veel natuke uje. Pai lubab siiski teha. Mainime ka, et Sörenil on vasakus silmas üks vana vigastus, kuid see ei sega tema igapäevast elu.

Kuna Sörenile on kodukassi amet tuttav, arvavad turvakodu vabatahtlikud, et uues elukohas ei tohiks erilisi probleeme tekkida. Sörenile sobiks kodu, kus teine kass või kassid juba ees ootamas, sest ta vajab liigikaaslaste seltskonda. Nurruke ootab pikisilmi uut võimalust, sest kodu kaotamine on kassidele sama masendav kui inimestele.