PILTUUDIS ⟩ Telenäo Heidi Hanso pime hobune eksles suure liiklusega maanteel

Hanso sai juhtunust teada politseinikult, kes uuris, kas mõni tema hobustest on ehk plehku pannud. «Olin just ise kiirkõnniringil ja kõndisin siis super-kiirusel koju, et avastada, et minu hingeloom, parim sõber, kolmekümnendates Moska ongi aiast kadunud. Reeglina nad lähevad mitmekesi, aga seekord olid teised aias.»