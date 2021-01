5 küsimust, mida su kass sinult küsida tahaks

Kas oled kunagi mõelnud, mida su kass mõne käitumismaneeri kaudu öelda võiks tahta? Kuna kassidel on inimestega võrreldes niivõrd erinevad vajadused ja instinktid, tajuvad nad ka ümbritsevat maailma teistmoodi ning annavad sellest meile märku viisidel, millest me alati aru ei saa, vahendab catster.com .

Kas sina tahaksid, et su liivakast oleks kusagil pimedas keldris? Millal sa mu liivakasti viimati puhastasid? Miks sa mu liivakasti teise kohta panid? Kuhu sa selle teise liivakasti panid, mis mulle meeldis? Mis paneb sind arvama, et ma tahan oma liivakasti selle teise kassiga jagada? Ma ei läinud liivakasti põhjusega. Ma olen võib-olla haige ega saanud sinna mdiagi parata. Millal sa mind viimati loomaarsti juurde viisid?

Kas sa ei tea, et kassid peavadki kraapima? Mida muud ma peaksin kraapima? Sa nimetad seda nökatsit posti kraapimispuuks? Miks sa mu kraapimispuu sinna panid? Ma kraabin seda diivanit põhjusega. Ma olen võib-olla stressis. Ma olen märganud, et sa käitud ka imelikult, kui sa stressis oled.

Mulle tundub, et sa jätad toitu lauale selleks, et mind ahvatleda. Ma pean ju oma valduse üle vaatama. Kas sulle pole kunagi pähe tulnud, et ma võin laua peal end turvalisemalt tunda kui siin all koera meelevallas? Kas mul on mõni teine kõrge koht, kuhu ma ronida saaksin? On – aga miks sa selle nii ebamugavasse kohta panid? Ma tahan ju sinuga koos olla.