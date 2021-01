ARMAS VIDEO ⟩ Paraja paadialusena Tallinna varjupaika sattunud koer saab basseinis taastusravi

Varjupaigas pesti koerad puhtaks, kuid Nicki puhul märgati, et ta kipub tasakaalu kaotama. Uuringud selgitasidki välja, et koera tagajalgade põlveliigestes on toimunud muutused, mida ei saa enam tagasi pöörata. Lisaks oli kõhetunud ka reielihased ning koera esiosas on sama saatus tabanud õlavöötme lihaseid. Selle võib olla põhjustanud borrelioos, mille põdemist uuringud samuti kinnitasid.