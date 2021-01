VIDEO ⟩ Pime juutuuber peab koroona tõttu oma juhtkoera pensionile saatma

Burke'i juhtkoer Gallop on oma kogukonnas peaaegu sama kuulus nagu juutuber ise: nad saadavad teineteist kõikjal nii sotsiaalmeedias kui ka igapäevaelus. Gallop on juhtkoer, kes aitab pimedal tüdrukul kodust väljaspool iseseisvalt ringi liikuda – näiteks tänaval ülekäigurada ületada, poeukse või kohviku leida.

Burke rääkis YouTube'i videos, millist mõju on tema juhtkoerale avaldanud koroona: «Koroona on paljusid inimesi mõjutanud ja seda erineval viisil. Mind on see mõjutanud juhtkoera kaudu. Paljudel pimedate kogukonna liikmetel tekkis koroona puhkedes küsimus: kas minu koer elab selle üle? Meie koerad on loodud selleks, et töötada, ja nad armastavad seda.»

Viimastel aastatel USA-s Los Angeleses elanud Burke rääkis, et tema juhtkoer pole möödunud aasta jooksul saanud endises mahus töötada, sest liikumispiirangute tõttu on tema elu varasemaga võrreldes muutunud. Kui varem reisis Burke tihti ja käis üritustel, siis nüüd on ainus põhjus toast välja minna koeraga jalutamine. «Kui sa õpid koolis prantsuse keelt ja pärast seda viis aastat ei kasuta, siis sa unustad selle,» tõi ta näite.

Oma varasemates videotes on Burke rääkinud Los Angeleses olevatest karmiddest liikumispiirangutest ja rõhutanud, et järgib neid hoolega.

Pandeemia alguses oli juhtkoer Gallop depressioonis ja närviline ning tahtis väga õue töötama minna. Selleks, et tema mõtteid mujale viia, võttis Burke talle seltsiliseks kassi. «Aga kuidas sa teed koerale selgeks, mis asi on pandeemia? Nii ta siis arvaski, et on aeg pensionile minna ja hakkas varasemaga võrreldes teistmoodi käituma. Nüüd käitub ta rohkem nagu tavaline koer, mitte nagu juhtkoer – tirib ja nuusib ringi.»

Kuna pole teada, kui kaua pandeemia veel kestab ja koer on juba 6-aastane, ei ole koera lootust ümber õpetada, kuigi Burke seda kaalus. Seega läheb Gallop nüüd pesnionile ja jääb tüdruku vanemate juurde perekoeraks. Juhtkoerte tööiga jääb tavaliselt kuue kuni kaheksa aasta vahele

Ka BBC vahendas möödunud nädalal infot koroona mõjust juhtkoerte omanikele. Oma koera on pidanud pensionile saatma ka nägemispuudega sotsiaalmeediastaar Lucy Edwards.