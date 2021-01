PILT ⟩ Ootamatu hiirepesakond: vanemate sugu on väga raske määrata

Pesakonnas olevate hiirekeste täpne arv pole veel teada, sest hiirepoegi ei tohi veel puutuda. «Muidu võib ema nad ära süüa,» ütles Eesti loomakaitse liidu vabatahtlik Marika Nekljudova , kelle hoole all hiirekesed on.

Marika võttis kolooniast enda juurde esialgu kaks täiskasvanud hiirt, kellest ühel olid pojad juba olemas, kuid teisel oli üllatus varuks. «Arvasime alguses, et ta on isane,» ütles ta hiirepoegade ema kohta.

Hiirte sugu on tema sõnul väga keeruline kindlaks teha, sest nad on nii pisikesed – umbes viie sentimeetri pikkused. Seetõttu ei pane ta otseselt pahaks, et eelmine omanik selle vastu eksis ning hoidis emaseid ja isaseid loomi ühes puuris. Ka ta ise pidi konsulteerima spetsialistidega, kes vaataksid üle, et loomade elutingimused on korras.