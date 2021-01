PEKS JA ELEKTRILÖÖGID ⟩ Loomi jõhkralt kohelnud Rootsi tapamajaga võib olla lõpp

Pärast avalikustamist on lugu sotsiaalmeedias mitmeid arutelusid tekitanud ning saanud kajastust ka meedias. Rootsi telekanal TV4 vahendas pärast video avalikustamist, et tapamaja omaniku väitel olid filmitud kaadrid vanad. Ühe töötaja tätoveering tõestas aga, et see ei saanud nii olla ning nüüd peab telekanali teatel tapamaja oma uksed sulgema.