PÕNEV KODULOOM ⟩ Tuvi kodustanud Eesti naine jagab sotsiaalmeedias lõbusaid hetki koos linnuga

Melanie päästis Pardi 2020. aasta kevadsuvel, kui kolme-neljanädalast tuvi pures kass. Naise süda murdus, nähes vereloigus kössitavat haavatud linnupoega. Kui Melanie helistas keskkonnainfo telefonile, kirjeldas ta telefonitsi linnupoja välimust, millest oletas kõne vastuvõtja, et tegu on harakapojaga. Operaator soovitas naisel lind sinnapaika jätta ning lasta looduslikul valikul oma töö teha, kirjutas oktoobrikuus Pärnu Postimees .

Kui lind oli kosunud ja vereklompidest puhtaks pestud, hakkas ta järjest rohkem meenutama tuvi. Nüüd on lind täitsa elu ja tervise juures ning käib lausa ise ringi seiklemas. Eelmisel nädalal rääkis Melanie « Ringvaate» saates, et tasapisi hakkas lind tahtma välja omasuguste juurde ning vahtis aknal, nokk vastu klaasi, teise linde.

Lisaks meedias figureerimisele jagab Melanie enda ja Pardi seiklusi ka TikToki kontol, kus pidevalt tavapäratu kodulooma kohta päritakse. Näiteks on naiselt küsitud, kas Part kirju oskab laiali kanda, millele vastus on kahjuks eitav.

Melanie avaldab, kas Part on talle oma häda on peale teinud:

Perenaise sõnul on Part saanud sõpradeks mitmete teiste tuvidega ning tal on tekkinud enda sõpruskond. Tuppa siiski Melanie tuvi sõpru ei lase, küll aga käivad nad akna taga kiibitsemas. Pardil, kes on emane, on tekkinud omaniku sõnul ka peika, kellega koos ta päevad läbi ringi lendab.