AITA LEIDA ⟩ Kunstnik Raoul Kurvitza kass läks kaduma: see on kõige kurvem asi, mis minu elus juhtunud on

«Nädal on möödas, ja nüüd ma kardan küll, et minu kassikene on hukka saanud. Vahepeal olid ju nii külmad ja jäiselt tuisused ilmad. Kui nii, siis on see kõige kurvem asi, mis minu elus üldse juhtunud on. Mina olen teinud kõik mis võimalik, plakatid, postitused, muudkui toidupakkidega ringitiirutamised.. Täna käisin otsatu tuuri ümber Lilleküla, muudkui hõikasin... Ühtki loomakest ega ka inimest polnud näha ega kuulda, ainult mina seal muudkui hüüdmas, lõpmata trööstitu oli. Ja nii igal õhtul, need viimatised päevad,» kurvastas Kurvitz.