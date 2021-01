Heidi Hanso päästis haruldase linnu

«Täna ennelõunal helistas mulle mures külamees, et leidis Sundimetsa tee pealt ühe mu poolpiduse linnu,» kirjutas Hanso. «Mina tänasin viisakalt ja mõtlesin, et järsku kalkun, paabulind või Aafrika kiiverpärlkana, kui ma kodu kaotanud lindu otsima asusin. Jäljed olid, siis jälle kadusid. Peale paari tundi linnuotsimise vabanduse (sest kõik mu tutiga kure moodi linnud olid ju kodus olemas) nime all talvenautimist märkasingi suvises lambaaias kõnealust tegelast. Imeline hallhaigur.»

Külm aeg on Heidi Hanso sõnul ilus, aga loodusele raske. «Ise muidugi oma egoismis tahaks mõelda, et lind teadis küll, kelle juurde sattuma peaks, et oleks mingigi võimalus pakane üle elada,» märkis Hanso vihjates, et tal on lindudega palju kogemusi. «Vähemasti tuli ta kindla peale midagi õpetama. Kasvõi seda, et selle teleskoop-kaela küljes on harpuuniväärne teleskoop-nokk, mis suurima heameelega enesekaitseks su silma rihib. Läks hästi, sain vastu mütsi.»