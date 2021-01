PÄEVAKÄPP ⟩ Oma inimeste otsingul on kassikolooniast päästetud imeilus Pilleriin

Nüüd otsimegi neid toredaid inimesi, kes Pilleriinile päriskodu võiksid pakkuda! Täielik inimese usaldama õppimine toimub alati oma kodus koos oma inimestega, seega on Pilleriini jaoks oma inimeste leidmine eriti oluline! Nurrikul oleks hea meel, kui kodus oleks ees juba sõbralik kass, kes Pilleriinile julgust juurde annaks. Üheskoos on ju vahva ringi trallida ja maailma avastada ning muidugi on oluline faktor see, et Pilleriin armastab väga teisi kasse!