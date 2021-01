PÄEVAKÄPP ⟩ Hell Marmor otsib sooja ja rahulikku kodukest

Marmor saabus turvakodu hoole alla Narvast, kus see pisike tirts seikles. Ta oli hell, õrn ja ebamaine ning suures hirmus. «Kus ma olen? Kas neid inimesi saab usaldada? Oi, konservikauss! Nad räägivad minuga... Naeratavad? Mis see kõik tähendab?» oli Marmor segaduses ja ei suutnud uskuda, et temast päriselt hoolitakse. Hetkel ei suuda Marmor ka uskuda seda, et temal võiks päris oma kodu olla, kuid meie oleme täiesti kindlad, et Marmorit ootab kuskil üks soe ja rahulik kodu, kus eneseusku taastada. Küll hoolitsuse ja armastuse võlujõu abil saab Marmorist varsti armastav paikass!