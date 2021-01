Aastavahetuse mõju: Tallinna loomaaia šimpans Betty ei taha süüa ega juua ning on närviline

Kurb näide on Tallinna loomaaia üks asukas, šimpans Betty, kes ei ole endiselt aastavahetusest taastunud. Tema söögiisu on langenud, ta joob vähe ning käitub närviliselt ja rahutult. Loomaaia sõnul on viimase kolme aasta tervisearuannetes näha sama mustrit - šimpansi tervis kukub kolinal just detsembri lõpus-jaanuari alguses.

Küsite, miks? Loomaaednikel on selleks olemas täiesti loogiline seletus. Nimelt on tegemist ajaga, mil ilutulestikuga kaasnev müra ja raketisähvatused loomaaia ümbruses ületavad Betty tundliku närvisüsteemi taluvuse piirid. Inimesest parema kuulmisega šimpanse häirib vali paugutamine ja ootamatud valgussähvatused väga. Saluudist tingitud stressist tekivad terviseprobleemid.

«Šimpans Bettyle on vaja ravikuuri, ent seni on ta rohud välja sülitanud. Juhul, kui tema tervis lähitulevikus ei parane, peab loomaaed kaaluma anesteesiat ja tilguti panemist,» seisab Facebooki postituses, kus pannaks muuhulgas inimestele südamele: «Betty ei ole muidugi ainus, kellele aastavahetuse ilutulestik negatiivset mõju avaldab. Selle taustal ei ole see vahest liiga palju hoolimist enne järgmise ilutulestiku süütamist korraks mõtelda, kas see hetke lust on väärt paljudele kannatuste tekitamist. Aitäh!»