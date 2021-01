Omaniku surma järel õue külma kätte jäänud kass vajab hoiukodu

See armas must kassipoiss on üks neist, kes hetkel käpakesi külmetab ja tuppa sooja soovib. Kuid seal, kus ta elab, ei ole võimalik tal sooja saada... Hetkel elab ta ühe maha jäetud maja juures, kus aastaid tagasi elasid tema esivanemad armastavat elu. Neil oli oma inimene ja paikäed, kuid ühel päeval omanik suri ja kassid jäid saatuse hooleks. Steriliseerimata kassid jäid maja ümbrusesse elama ning neil sündisid õigepea kassitited. Kassid, kellest üks, on see imearmas ja sõbralik kassike. Kohalikud kassipäästjad on juba tema emmele ja issile abi leidnud, kuid see väike must karvakera ootab siiani oma abi ja kohalikel ei ole vaba kohta kassikese jaoks. Viimases hädas on nad pöördunud Kasside Turvakodu poole, sest väike mustik vajab hädasti sooja hoiukodu!