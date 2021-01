PILDID ⟩ Tallinna kesklinnas ketiga aheldatud koera leidmislugu võttis ootamatu pöörde

«Algus polnud paljutõotav - kitsuke kuut, lühike rihm, aga kohe kogesime, et esmamulje võib ka petlik olla,» kirjutas Valner Facebooki postituses.

Koera peremees tuli Haapsalu haiglast spetsiaalselt Tallinna, et loomapäästjate saabumise ajaks kohal olla. Lemmikloomapassi järgi on tegu 11 aastase King'iga, kes elab tööstushoone territooriumil ning kelle eest on hästi hoolt kantud.