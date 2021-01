Eestis elab igas neljandas peres vähemalt üks koer, FEDIAF* statistika kohaselt on Eestis kokku 230 000 koera, kuid neist vaid 20 protsenti on tõukoerad. Ülejäänud on segaverelised – need, kellele pole kennelliit väljastanud tõutunnistust. Kolmes Eesti registris on kajastatud heal juhul kokku kuni 124 000 koera – see tähendab, et 100 000 koera elab nö põranda all.