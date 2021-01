VIDEO ⟩ 10 loomasõbralikku muudatust, mis Eestis ellu viidi

Karusloomafarmide keelustamise kampaania on üks Loomuse pikaaegsemaid kampaaniad. Mullu jaanuaris korraldasime suure rongkäigu karusloomade kaitseks ja tegime kogu aasta jooksul aktiivset koostööd poliitikutega. Aasta suurim saavutus oli see, et riigikogus läbis esimese lugemise eelnõu, mis keelustab karusloomafarmid.