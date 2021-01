PILDID ⟩ Põhja prefektuur tunnustas parimaid teenistuskoeri ja nende juhte

Sharky , täisnimega Happy Hooligan Attila on 5-aastane Belgia lambakoer, kes töötab koerajuht Julia Eesalu käe all.

«Aasta jooksul on tiim teinud märkimisväärselt head tööd. Näiteks teatati eelmise aasta jaanuaris Häirekeskusele, et Ämari alevikus pussitati korduvalt 29-aastast meest. Julia Eesalu juhtimisel tabas Sharky sündmuskohalt põgenenud 17-aastase kahtlustatava ja leidis noa, mida pussitamisel kasutati,» rääkis Põhja prefektuuri juhtivkoerajuht Erkki Aivola.

Möödunud aasta detsembris proovis autojuht Tallinna kesklinnas politsei eest põgeneda. Mõistes, et see ei õnnestu, jättis juht sõiduki maha ja lahkus sündmuskohalt.

«Terava ninaga Sharkyl õnnestus kahtlustatava lõhn sõiduki juurest saada ning pärast mõnesaja meetrist jälje ajamist peeti narkojoobe kahtlusega juht kinni,» rääkis Aivola ja lisas, et aasta alguse ja lõpu erakordsete õnnestumiste vahele jäi teisigi suurepäraseid töövõite.

Cherry on kolmeaastane springerspanjel, kellest on saanud koerajuht Rimma Soosaare käe all tubli narkokoer ja väärtuslik meeskonnaliige.