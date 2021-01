PÄEVAKÄPP ⟩ Lumekass Yeti ootab hoiukodus oma uue pere saabumist

Yeti on siiani veel natukene arg, kuid ta on lühikese ajaga teinud väga palju edusamme ning õppinud hoiukodus inimesi armastama ja vaikselt juba ka usaldama, kirjutas MTÜ Pesaleidja Facebooki postituses.

Pisike Yeti on oma lühikese elu jooksul väga palju läbi elanud ning on näha, et väikseke vajab veel pisut aega. Ta ei ole metsik, kuid pelgab võõraid ning proovib lähenevate sammude eest ruttu plehku panna.