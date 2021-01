PILDID ⟩ Rongi ees vedelenud tuvipoja päästja avastas linnu saba juurest midagi ootamatut

Kui tuvi end mõnusamalt tundma hakkas selgus, et tal on saba piirkonnas suur haav.

Kuna haav oli suur ja sügav, keskendus ühingu vabatahtlik põhjalikult haava ravimisele. Nii hommikud kui ka õhtud veedeti linnupoega toites, et tal piisavalt jõudu taastuda ja terveneda oleks.

«Mõnikord õnnestub tuvikesel iseseisvumine kiiresti, vahel aga ei taha seemneke kuidagi noka vahelt kõhtu minna ja pudeneb maha. Juhtub ka nii, et see kõik tüütab linnu ära ja ta nokib hoopis häiritult oma oksakest,» sõnas ühing.

Vabatahtlik, kes esialgu linnupoja eest hoolitses on pärit Lätist ja vaadates seda imet, tuli talle mõte panna linnukesele nimeks Dupsis, mis tähendab tõlkes «pepu».

Seejärel asus linnu eest hoolitsema ühingu teine vabatahtlik, kelle hoole all ootas tuvipoega ees mitu päeva PERHi (Põhja-Eesti Regionaalhaigla) ukse ees abi oodanud Kulno.

«Nüüdseks on linnud koguaeg koos nagu sukk ja saabas!» sõnasid ühingu vabatahtlikud.

Dupsis leidis ühingu vabatahtliku hoole all ka uue sõbra Kulno, kellega nüüd lahutamatud ollakse.

«Me loodame, et Dupsise roosale pepule kasvab peagi palju sulgi ja ta saab endale imeilusa saba. Seljale on ta mõned pisikesed sulekesed juba kasvatanud. Kui ta piisavalt suur on, siis ootab teda taas vabadus!» jagas ühing rõõmsaid uudiseid.