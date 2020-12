KADUNUD ⟩ Aita leida: armastatud lemmikloomad, keda praegu taga otsitakse

«Ta on meil varem ka jooksus käinud ja alati tagasi tulnud. Aga nüüd on koer haige ja arvan, et jooksis kuskile peitu. Võib kuskil põõsas või aia nurgas olla. Oma käpa pärast on ta nii arg,» kirjutas lemmiku omanik Ave-Ly Karro.