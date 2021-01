PÄEVAKÄPP ⟩ Turvakodu kõige suurem kassipreili Gabriella otsib vinget päriskodu

«Hei, mina olen Gabriella! Sõpradele lihtsalt Gabriella Nunnubella! Mina olen üks turvakodu säravatest tähtedest, sest mul on nii palju erilisi oskusi! Ah, et mis need siis on?

Esiteks, ma olen kõige triibikum triibik, kes üldse olla saab. Näiteks võiks sõnaraamatus olla sõna «triibik» taga minu pilt või lihtsalt nimigi Gabriella. See ütleks ju kõik! Või kui Kellogsi pakil oleks hoopis triibiku pilt, siis see oleksin ka mina.

Teiseks, mul on igal käpakesel üks varvas rohkem! Oi, kus mul on vahvad lumeleopardi käpakesed ning kui kiiresti ma nendega joosta saan! Aga ma ei trööbelda üleliia. Oh, ei! Muidu võib ju juhtuda, et ma jooksen oma vallatud vormid kõik sirgeks! See ju mind ilusaks teebki! Ja nii jõuamegi kolmanda ande juurde…

Kolmandaks, olen mina turvakodu kõige suurem kassipreili. No lausa nii suur, et teen kõigile laiskvorstidele ära ja vot see juba on midagi! Mul on isegi turvakodus üks suur pesa, kus ma oma vorme mõõtmas käin. Seni pole mul õnnestunud veel end pesasuuruseks süüa, aga küll jõuab.

Vabatahtlikke muidugi mu vormid ei rõõmusta. Ütlevad, et mu ülekilod pole mingid vallatud vormid, vaid hoopis ohtlikud kurvid! Ma ei mõista seda üldse… Kui turvakodus mingil hetkel kurbus peale tuleb, siis on ju hea veidi kurbuse vastu näksida. Nemad aga väidavad, et see võib lõpuks tervisele hakata ja mul on vaja kodu, kus tervislikke eluviise hinnatakse… Phäh, tervislikud eluviisid. Aga üks päriskodu oleks küll päris vinge!

Kui sina tahaksid mulle päriskodu kinkida ja näidata, et elus on muid rõõme ka peale söömise, siis kirjuta mulle! Olen turvakodus viibinud juba pikad 1,5 aastat ja heameelega naudiks koduseid mõnusid!»