Kasulik teada: mida külmema ilmaga ilutulestikku lasta, seda ohtlikum see lindudele on

«Ilutulestike halb ja hävitav mõju loomadele on teada. Amsterdami ülikoolis Hollandis on uuritud, mis juhtub lindudega uusaastaööl, kasutades selleks radareid. Öösel linnud magavad ning vali heli, plahvatused ning tugevad valgussähvatused äratavad nad üles. Olukord on täiesti ootamatu ja hirmu tekitav. Talvekülmaga võib öine ootamatu energiakulu olla tappev, hommikuni seda lihtsalt ei jätku. Paanikas lennatakse liiga kõrgele - 500 ja enamgi meetrit. Põrkutakse objektide vastu, sest ei orienteeruta. Lennatakse liiga kaugele merele ja ei jõuta enam tagasi tulla. Suvise ilutulestiku tõttu jäetakse maha pesad, kus on pojad,» selgitatakse ilutulestiku võimalikku mõju tiivulistele.