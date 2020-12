PILDID ⟩ Vikipalust päästetud koertekoloonia neli viimast lemmikut on endiselt kodu otsingutel

Pepi on ligikaudu 2-aastane, energiline koerapoiss, kes on loomakaitsjate sõnul palju edasi arenenud. Inimene pole tema jaoks enam hirmus ja lemmik vajab enda kõrvale kedagi, kes tutvustaks talle, et maailm on täitsa tore paik, kui on olemas oma kodu.

Pepi on kiibistatud, vaktsineeritud ja saab ka kastreeritud niipea, kui tulevane kodu on leitud.

Pepi. FOTO: Eestimaa Loomakaitse Liit / Facebook

Klapu on ligikaudu 2-aastane isane koer, kes oli väga kiindunud oma peremehesse. Tulevases (hoiu)kodus võiks olla mõni meesterahvas, kelle patsutus ja julgustamine aitab mõista, et kõik inimesed on toredad ja head. Mõnusalt kodusoojust nautides tekib koerakesel taas turvatunne ja usaldus maailma vastu.

Klapu on kiibistatud, vaktsineeritud ja saab ka kastreeritud niipea, kui tulevane kodu on olemas.

Klapu. FOTO: Eestimaa Loomakaitse Liit / Facebook

Ponsa on väärikas eas vanahärra, kelle kaunist kasukat ja tarka silmavaadet kroonib elukogemus. See on toonud ta välja nii tulest kui veest ja aidanud kohaneda ka maailmas, kus karjareeglid enam ei kehti. Jalutamine lemmikule meeldib, kuid Ponsa eelistab teha seda omas tempos. Siit-sealt ehk kere veidi logiseb, kuid üldplaanis võiks koerake veeta oma pensioniea veel täitsa kõbusalt mõnele vanemale inimesele seltsi pakkudes.

Ponsa on kiibistatud, vaktsineeritud ja saab ka kastreeritud niipea, kui tulevane kodu on leitud.

Ponsa. FOTO: Eestimaa Loomakaitse Liit / Facebook

Tšurra on ilmselt Ponsa eakaaslane ehk juba küpsemas eas soliidne koer. Karjareegleid väga väärtuslikuks pidades on temaga olnud ehk neist neljast enim väljakutseid, kuid ei midagi ületamatut.

Tuginedes taas kogemusele, kus sarnase iseloomuga koer muutus kodustes tingimustes üsna sõbralikuks, arvavad loomakaitsjad, et Tšurragi puhul on vaja vaid killuke armastust ja hoolimist. Kuri ta pole ja väikesed kahtlused inimeste headuse suhtes hajutab kindlasti üks mõnus diivan, millele kerra tõmmata ning soe tuba.

Tšurra on kiibistatud, vaktsineeritud ja saab ka kastreeritud niipea, kui tulevane kodu on olemas.

Tšurra. FOTO: Eestimaa Loomakaitse Liit / Facebook

Kõik neli koera on arenenud inimpelglikest loomadest täitsa toredateks lemmikuteks, kellega on jõudumööda harjutatud ka jalutusrihma otsas käimist.

«Kindlasti on selles osas veel arenguruumi, kuid rahulikkuse, enesekindluse ja kannatlikkusega on kõik võimalik,» kirjutas Loomakaitse Liit.

Lemmikud vajavad veidi aega, et harjuda ka tänavate, autode ja kõige muuga, mis tänaval liigub. Kõik teised selle koloonia koerad on muutunud sotsiaalseteks just kodudes ja on tegelikult osutunud üsna tarkadeks tegelasteks.