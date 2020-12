Vääna jahiseltsi maadel liigub isemoodi põder

Põdrauurija Jüri Tõnissoni sõnul on see tekkinud geneetilistel põhjustel. «Tegemist on värvuse variatsiooniga geneetilisel põhjusel, mida on ka varem esinenud,» selgitas ta ja lisas: «Kaasasündinud pigmendivaegust ehk leutsismi pigem sellel põdral ei esine, sest see pigment, mis nahale värvuse annab, on olemas, paiguti on teda karvades lihtsalt vähe või üldse mitte.»