PÄEVAKÄPP ⟩ Hurmurpoiss Pärt otsib päris oma kodukest

«Nii see ilmselt läheb. Kinnisvara on muidugi tühine hind õiguse eest olla taolise hurmava kassihärra alandlikuks teenriks,» vastas teine.

Turvakodu lisab, et isegi teised kassid tajuvad, et Pärdil on X-faktor. «Oleme täheldanud haruldast nähtust: kõik turvakodu nurrikud käivad tema juures peamüksudega sõprust lunimas. Härra ei kasuta staaripositsiooni kurjasti – meie mõmmik saab teiste kiisudega hästi läbi. Talle sobiks kodu, kus mõni teine nurrik juba ees ootamas, sest inimeste suhtes on Pärt veel arglik. Oleme siiski veendunud, et peagi avastab ta kõik inimese sõrme ümber keeramise nipid ja hakkab hoolega harjutama paikassi ametit. Kui soovid endale toredat nurrmõmmikut, kellesse kõrvuni kiinduda, tule Pärti vaatama!»