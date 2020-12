PÄEVAKÄPP ⟩ Sülekass Sveta otsib seltsivat südamesõpra

Tänaseks päevaks on Sveta hoiukodus kasvanud uhkeks ja kohevaks kiisupreiliks ning ta leiab, et nüüd oleks aeg oma «sõimerühmast» suu puhtaks pühkida ja päriskoju minna! Ta ei ole ju enam mingi titt, ikkagi majesteetlik kassipreili!

Ka Sveta hoiuperel jagub kassitirtsu kohta vaid häid sõnu ja seda juba esimesest päevast peale. Ei olnud Svetal hoiukodus mingit võõrastamist ega hirmu! «Näidake mulle kätte mu söögikauss ja pesa ning elu on ilus» - see vist oleks Svetakese elu moto. Kui veel saab palju paitusi ja võetakse kaissu ka, siis mis sa hing enam tahad!?

Aga Sveta tahab koju. Ta teab, et tema hetkeline elupaik on vaid ajutine hoiukodu ning see tekitab kiisu südames rahutust. Teame ju kõik kui ebamugav on midagi oodata ja kui praegune elukorraldus on ajutine. Kui sa ei tea, mis tulevik toob, aga juba tahaksid nii väga seal oodatavas tulevikus olla...