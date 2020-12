PÄEVAKÄPP ⟩ Inimesi pelgav kassipoiss Arne vajab hella ja hoolivat pere

Hetkel on Arne veel pisut pelglik. Samas oleme kindlad, et ühe tubli ja julge inimese kaasaaitamisel võiks sellest kaunist mustast pantrist saada tegelikult üks sotsiaalne kassike.

Võib-olla tõesti ei saa temast kunagi kassikest, kes vabatahtliklt inimesele sülle ronib, kuid kindlasti võiks saada temast ühel ilusal päeval loomake, kes viibib inimesega vabatahtlikult ühes ruumis ning laseb enda siidist kasukat ka paitada. Kindlasti kulub selleks aega, maiustusi ja palju sulepulkasid, kuid see on seda nii väärt!

On ju ka meie armsa Arne sees pisike südameke, mis tuksub ja tunneb emotsioone. Arne ei peaks olema kassitoas sadade teiste kasside keskel, vaid ka tema väärib oma kodu, oma inimest ning isiklikku toidukaussi. Temas on nii palju põnevat, mis vajab alles avastamist, kuid me oleme 100 protsenti kindlad, et see on võimalik temast välja meelitada.