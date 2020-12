PÄEVAKÄPP ⟩ Muhe miisu Meisi tahaks jätkata paikursust päris oma kodus

Iseloomu poolest kuulub Meisi muhedate kasside alaliiki. Kassike soovib ka teatada, et sokid on tal alati värskelt pestud. Tema stiilne ülikond on pärit looduslikust moefirmast «Kassi Loomulik Ilu.»

Paikoolis on Meisi pilt autahvlil. Miks? Suure arengu tõttu, mille Viimsi kolooniast pärit kiisuke on läbi teinud. Alguses võis Meisist kassitoas näha ainult vudivaid käpakesi. Kiiresti-kiiresti käis nurruke toidukausi juures krõbinaid kugistamas, liivakastis asju ajamas ning vupsas siis tagasi pesakasti. Meisi oli küll elanud suures kasside rühmas tänaval, kuid turvakodu olud olid tema jaoks uued ja pelutavad.

Kuid tasapisi hakkas kiisu aru saama, et liigikaaslased turvakodus on samasugused nagu olid tema sõbrad koloonias ning ka kahejalgsed ei ole nii koledad kui alguses paistsid. Retked toidukausi juurde muutusid järjest pikemaks ning nüüd kõnnib Meisi juba julgelt ringi, uurib ja avastab.

Esimene pai tänavalt tulnud kassile on alati suur verstapost. Turvakodu vabatahtlikud teevad kujuteldavatesse Exceli tabelitesse linnukesi, kui uued paid lisanduvad. Meisi on vabatahtlike rõõmuks nüüdseks aktsepteerinud nii palju paisid, et nad võisid tabeli minema visata ega pea enam arvet. Ta ei ole veel «diplomiga paikass», kuid on kindlasti teel sinnapoole.

Vabatahtlike arvates on Meisi poiss nagu ponks ning päriskodus läheks paikursuse lõpetamine kindlasti kiiremini. Kiisuke sobib nii pere ainsaks pesamunaks, kui kaaslaseks teistele kassidele: ta saab teiste nurrikutega hästi läbi. Meisi on tänaval näguripäevi näinud ega ole kunagi kogenud oma inimese hellust ja hoolitsust. Äkki oled just sina see, kes tahaks seda kogemust Meisile pakkuda?