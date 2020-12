PILDID ⟩ Autoavarii tagajärjel mitmeid ebaõnnestunud operatsioone läbinud lemmiku päästis ime

«Mõnda aega tagasi palusime teie, heade annetajate, abi Fööniksi operatsiooniarve tasumiseks. Abi tuli ning meil on suur rõõm teatada, et 21.12.2020 toimunud operatsioon oli edukas ja tänaseks on Fööniks juba kodus jõudsalt paranemas,» jagas Eesti Loomakaitse Liit Facebooki vahendusel häid uudiseid.