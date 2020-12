PILTUUDIS ⟩ Raasiku kangelased: tänu kuurist veidraid hääli kuulnud elanikele sündis jõuluime

«Me kahtlustame, et kolme kuu vanune kiisupoiss oli kodune kassipoeg, kes detsembri keskel õue visati. Enne jõule on ju mugav oma kodus kõigest vanast ja üleliigsest lahti saada,» kirjutas MTÜ Cats Help Facebooki postituses.

Porgand leiti Arukülast, Raasiku vallast, kus inimesed mõnda aega oma kuurist krabistamist kuulsid, kuni üks hetk veidrate häälte autorit kuulsid ja ta toidu abil transpordipuuri püüdsid.

Lähiümbruses kodutuid kasse ja pisikesi kassipoegi väidetavalt varem nähtud pole ning omaniku otsimine tulemust ei andnud.

Porgand tundus varjupaiga töötajate sõnul loid, kuid midagi tõsist kassikesel esialgu ei tuvastatud. Õnnetuseks lõi kassil hiljem hoiukodus palavik välja.

Kolm päeva tagasi läks Porgandi seisund nii hulluks, et hoiukodu pere pidi lemmiku kiirabisse viima.

Porgand võitleb kliinikus oma elu eest. FOTO: Cats Help MTÜ / Facebook

«Kiirabisse jõudes oli kassike praktiliselt surnud, ta veri oli nii lahja, et see oli juba peaaegu nagu vesi. Seejärel tuli ka karm diagnoos. Porgandil on mükoplasma bakter veres, mis on kassipoegadele tavaliselt surmav,» jagas varjupaik kurba uudist.

«Sellest eluga välja tulla on suur suur ime. Kui kassipojal endal on piisavalt tahet ning ta saab õigeid ravimeid, on lootust.»

Mükoplasma lõhub vererakke - tekib loidus, hapniku ja rauda vähe ning edasi võib keha hakata ründama omaenda vererakke.

Varjupaiga sõnul pole veel teada, kas kassike jääb ellu.

«Kassike on kolm päeva võidelnud ja tal on veidi paremaks läinud. Jah, vara on veel midagi prognoosida, aga loodame, nii väga loodame, et ta veab välja,» sõnas varjupaik.