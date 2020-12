PILDID ⟩ Jõuluõhtul vastsündinud kutsikaid päästma tõtanud loomakaitsjaid tabas šokk

«Nimelt teatas üks 10-aastane laps oma emale, et sel ajal, kui ta isa juures oli, sündisid koeral kutsikad. Kui poiss uute neljajalgsete sõprade üle rõõmustas, sai ta isalt resoluutse ja ehmatava vastuse. Neid koeri tuppa ei tooda, sest neil on seal kuudis niigi hea olla. Nagunii lähevad nad varsti merekooli,» kirjutas Eestimaa Loomakaitse Liit Facebooki postituses.

«Bravuurikas prominent loomakaitsjaid nähes põnnama ei löönud ja teatas neile mitmeid kordi, et need kutsikad lähevad merekooli, sest maal elu nii käivatki. Linnavurled ei teadvat maaelust midagi,» kirjutas liit.

«Täitsa normaalne olevat see, et õuekoer ja tema vastsündinud kutsikad on õues kuudis. Helju kuudi kõrval oli ka korralik lehmakett, milles ta oma nukraid päevi veetis. Väidetavalt olla see, vaevalt pooleteise aastase koera peamine asukoht ning lahke kasvatuse asemel olla ta saanud ka korduvalt tunda lihtsalt peksmist,» lisas liit.