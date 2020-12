VAATA ⟩ Jõuluõhtu meelespea: toidud, mis põhjustavad lemmikule kõhulahtisust

Pühademeeleolus kipuvad harjumuspärased reeglid ununema ning armastav loomaomanik soovib ikka, et ka neljajalgne pereliige piduroogadest osa saaks. Tasub meeles pidada, et piduroa jagamine valmistab hetkeks rõõmu nii omanikule kui ka lemmikule, kuid hiljem võib see loomakese jaoks tähendada seedeärritust , valu või koguni kiirvisiiti veterinaari juurde.

Siin on kuus nõuannet, et pühad mööduks õnnelikult nii pererahva kui ka lemmiku jaoks:​

3) Toores liha - kokkamisel võib tekkida kiusatus jagada ülejääke või toore liha palakesi oma neljajalgse sõbraga, kuid küpsetamata lihast võib loom saada bakteriaalse nakkuse – näiteks salmonelloosi. Loomade seedesüsteem on sageli tundlikum ning nad on inimesega võrreldes vastuvõtlikumad bakteriaalsetele nakkustele.

4) Toiduallergiad ja –tundlikkus - mürgituste kõrval näeme viimastel aastatel sageli, et paljudel lemmikloomadel on arenenud ka muud allergiad ning tundlikkus toitainete suhtes.

«Just igapäevane kvaliteetne toit on see, mis tagab, et lemmik on terve ja rõõmsameelne ning säravad nii ta silmad kui ka karv,» lisas German.