PÄEVAKÄPP ⟩ Diabeeti põdev Vidrik on stressis ja endiselt hoiukoduta

Vidrik on õnnetu saatusega kassipoiss, kes sai päästetud täpselt aasta tagasi Harku kassikolooniast. Vidrikut kimbutasid seedeprobleemid ning hiljuti avastati tal diabeet. See tähendab, et Vidrik vajab iga päev insuliinisüste ning ta vajab kogenud ja suure südamega hoiukodu, kes talle neid teha saaks. Turvakodu kassitoas elamine on diabeetikutele väga stressirohke ning stress mõjutab haiguse kulgu.