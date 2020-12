Põhjapõdrast kukeni: loomad, keda seostatakse maailma eri paigus jõuludega

Põhjapõder

Põhjapõder. FOTO: Shutterstock

Põhjapõdrad on jõuluikoonideks kujunenud aja jooksul, kaasa on aidanud erinevad müüdid ja lood, mida on pajatatud paljudes kultuurides. Väga vanades legendides põhjapõtrasid tegelikult jõuludega ei seostatud, kuid kõik muutud 19. sajandil, mil Clement Clarke kirjutas luuletuse «Jõulueelne öö». Maailma kõige kuulsam põhjapõder Rudolf tuli veelgi hiljem, alles 1939. aastal, kui Robert L. May nimelise kaubamaja töötajal paluti turundamiseks jõululugu luua.

Kits

Kits. FOTO: Shutterstock

Rootsis ja teistes Skandinaavia riikides on tavaline jõulukaunistus õlgedest kits, mida nimetatakse Yule (põhjala rahvaste jõulud) kitseks. 19. sajandil oli just Yule kits see, kes Skandinaavias sarnaselt jõuluvanale kingitusi jagas. Miks kits? Üheks põhjuseks arvatakse olevat seda, et äikesejumal Thor tavatses sõita lendavate kitsetega.

Eesel

Eesel. FOTO: Shutterstock

Eeslite oluline roll tuuakse välja nii Vanas kui ka Uues Testamendis. Eesleid peetakse mõnel pool pühaks, sest väidetavalt kandis just eesel Jeesusest raseda Maarja Naatsaretist Petlemma (sellest on kirjutatud laul «Little Donkey»). Eesliga sõitis ka Jeesus ise. Kujutades olulist jõulusündmust - Kristuse sündi - on enamasti ka eesel pildis.

Punarind

Punarind. FOTO: Shutterstock

Punarindasid kujutatakse sageli meie jõulukaartide esiküljel lumises stseenis. Esimene legend, mis seob jõule ja punarindasid, pärineb Victoria ajastust, mil jõulukaartide saatmise traditsioon alguse sai. Nimelt kutsuti erkpunaseid mantleid kandvaid ja jõulukaarte kohaletoimetavaid postiljone väidetavalt punarindadeks.

Kukk

Kukk. FOTO: Shutterstock

Mõnedes maades (peamiselt Ladina-Ameerika) osaletakse jõululaupäeva hommikul missal, mis kannab nime Rooster's Mass. See on nime saanud kuke järgi, kuna kukk oli esimene lind, kes südaööl Kristuse sündi kuulutas. Väidetavalt on see ainus kord, kui kukk nii varakult on kirenud.

Nurmkana

Nurmkana. FOTO: Shutterstock

Nurmkana ehk põldpüüd seostatakse jõuludega kõige sagedamini laulu «The Twelve Days of Christmas» (12 päeva jõule) tõttu, kus esimene kingitus on nurmakana pirnipuul.

Känguru

Kängurud. FOTO: Shutterstock