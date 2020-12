Milliseid sõnumeid edastab valgetups-marmosett oma karvatutte liigutades?

Tallinna loomaaed on pühendanud aasta viimase kuu primaatidele – loomadele, kes on meile inimestele küllaltki sarnased, kelle heaolu, kaitse ja õigused vajavad teadvustamist ja elukeskkond säilitamist. Sel korral läheb loodushariduse spetsialist Marili Tooming külla valgetups-marmosettidele.

Kumb kruvib rohkem ahvikeste huvi – pappkast putukatega või uus bambusredel? Millised on vilgaste valgetups-marmosettide reaktsioonid Noorteklubi valmistatud mänguasjadele? Samuti saame teada, milliseid sõnumeid on võimalik kaaslastele edastada vahvaid valgeid karvatutte liigutades ning miks need väikesed küünisahvid nii linnukeste moodi säutsuvad.