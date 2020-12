Keskkonnaamet: laske aknalauale kogunenud kiilassilmadel talv rahulikult üle elada

Neil putukatel on jõuluvärvidest rohelise ja punasega vahva seos. Vähese valgusega lagunevad rohekad pigmendid nii, et sama putukas muutub jõulude eel punakaks. Kevadel, kui valgust jälle rohkem, taastub kiilassilmade roheline värvus. Eriti erksalt läigivad kiilassilmade silmad, sellest ka nende nimi.

Kiilassilmad elavad näiteks aedades, parkides, metsades. Suurte võrkjate tiibadega täiskasvanud ehk valmikud on kohmaka lennuga. Kõhutäie leiavad nad taimede õietolmu ja nektarit süües, maiustatakse ka lehetäide nestega. Pisikesed alligaatori sarnased vastsed on aga käbedad ja aplad. Sarnaselt ämblikega on vastsed röövtoidulised ja kehavälise seedimisega. Kiilassilma vastseid kutsutakse lehetäilõvideks ning neid kasutatakse biotõrjes lehetäidest aiakahjurite hävitajatena.