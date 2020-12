Kokku on registrisse kantud Eesti lehmadele pandud 8800 erinevat nime. Kõige popim nimi visside seas on Mustik , mida kannab lausa 4094 registreeritud lehma. Teisel kohal troonib Täpi , mida on pandud 3881 lehmale ja kolmandal kohal on Mooni , mida kannavad uhkusega 3677 lehma.

Kui Eestis on tänavuse aasta alguse seisuga 217 naist, kes kannavad nime Roosi, siis lehmade hulgas on see nimi hulga popim. Roosisid elab Eestimaa lautades lausa 2294 ja populaarsuselt on see kaheksas.