Vahva vahvel otsib päriskodu

Vahvel on andekas õpilane ja saaks tudeerimisega võib-olla ka ise hakkama. Kuid kindlasti mäletate lapsepõlvest, kui oluline oli moraalne tugi, kellegi julgustav naeratus. See kitsas purre elu esimesel loodusmatkal, jõgi selle all vaid pahkluuni, aga ikka oli kõhe esimest korda üle minna. Milline kergendus kui keegi ees läks, üle õla vaatas ning hüüdis: «Ära karda!»