Suri maailma kõige kallim koolisõiduhobune

Koolisõidu maailm leinab legendaarse sporthobuse Totilase ehk Toto surma, kellele sai saatuslikuks tõsine koolikute rünnak, vahendab Horse and Hound . Totilase lahkumist kinnitas tema sakslasest ratsanik Matthias Rath : «Me igatseme sind nii väga ja ei unusta sind kunagi.»

Koolisõiduklassides arvutatakse tulemusi protsendina maksimaalsest võimalikust punktisummast ning tavaliselt jäävad need 60-75% vahele , vahendab Eesti Ratsasporti Liit. 2009. aasta juunis rahvusvahelisel võistlusel debüüdi teinud Totilas ja tema Hollandist pärit ratsanik Edward Gal said kirja 79,14 protsenti. Kõigest kaks kuud hiljem sai neist esimene paar, kelle punktisumma ületas 90 protsenti , vahendab chronofhorse.com.

Lisaks sellele oli Totilas ka läbi aegade kõige hinnalisem koolisõiduhobune. Kui ta oli 2010. aastal oma elu parimas vormis, ostis üks Saksa hobustearetaja Totilase salajase summa eest. Toona hakati koheselt spekuleerima, et Totilase ostuhind jäi umbes kuue ja 15 miljoni dollari vahele. Hetkel on teada, et Totilase rekordiline ostuhind oli umbes 11,2 miljonit eurot.