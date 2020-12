Turvakodus kiusamise all kannatav Rõnnu tahab sealt ära

Kui turvakodu vabatahtlikud hakkavad Rõnnu peale mõtlema, siis muutuvad nende südamed hellaks ja silmad unistavateks. Rõnnu on üks neist, kelle teekond nende hoole all on tunnustust väärt. Nimelt saabus kassipoiss turvakodusse umbuskliku ja arglikuna. Läheneva paikäe peale tegi Rõnnu «šhhhh» ja silkas ehmunult eemale, kuid vabatahtlikud nägid tema silmis seda igatsevat helki... Seda, mis ütles, et uudishimu inimese vastu on väga suur ja tahaks seda paikätt tundma õppida, kui vaid julgus saaks võitu! Möödusid päevad ja nädalad ning kassike aina sulas... Ühel päeval Rõnnu enam ei susisenud, vaid hoopis nuusutas paikätt ja siis... Hopsti, puksis Rõnnu oma peakesega vastu kätt ja võttis kõik paitused auga vastu! Sellest päevast alates on nurrik müüdud ja võtab paitusi vastu isegi külalistelt!

Rõnnust on saanud turvakodus tõeline pehmo ja südametemurdja, kuid kahjuks on ühes sellega sattunud ta rolli, kus murtakse tema enda süda... Millegipärast on paimaias Rõnnu pinnuks silmas ühele teisele hoolealusele, kes nii väga tahab Rõnnule näidata, et tema ise on boss. Nii juhtub vahel, et Rõnnu kihutatakse suure hirmu saatel peidupaika ja vahel antakse käpagagi. Vabatahtlikud on nad üksteisest eraldanud, kuid Rõnnu hinges on juba haavad ning ta väga kardab, kui «konkurent» tema läheduses ringi liikuda saab. Turvakodus valutatakse Rõnnu pärast südant, sest see väike mõmmi on oma südame neile avanud ja ta ei tohiks enam mitte kunagi hirmu tunda.